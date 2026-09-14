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Александър Николов: Излязохме да се разхождаме, срещу Полша ще сме на кръв

Александър Николов: Излязохме да се разхождаме, срещу Полша ще сме на кръв
БТА

Лидерът на България призна за слабия старт срещу Израел, но подчерта, че след първия гейм тимът е показал истинското си лице

Александър Николов призна, че България е започнала слабо двубоя срещу Израел от груповата фаза на Евро 2026, но остана доволен от реакцията на отбора и обрата до 3:1.

"Важното е, че спечелихме три точки. Благодаря на Израел, че запали мача. Заслужено загубихме първия гейм, бяхме излезли да се разхождаме, но след това успяхме да победим. Това е недопустимо и няма да се повтори", заяви Николов.

Той подчерта, че след първата част националите са показали истинското си лице.

"Единственият позитив от тази странна ситуация е, че след първата част се видя истинското лице на нашия отбор. Може би ни тежи това, че сме домакини. Гледаме напред и сме готови за двубоя срещу Полша", добави волейболистът.

Николов благодари и на публиката в София за подкрепата, като призна, че напрежението от спорната ситуация във втория гейм допълнително го е мотивирало.

"Залата също се запали. Със сигурност, когато има нещо лично допълнително, съм готов да покажа това лице. Друг път трябва да играя по този начин през целия мач", каза той.

Той похвали и Денис Бърдаров за представянето му в атака, а за предстоящия сблъсък с Полша отправи категорична заявка.

"Сигурен съм, че ще излезем на кръв и срещу Полша, за да покажем онова лице от третия и четвъртия гейм срещу Израел. Вдъхновен съм за този мач да покажем това, което можем", завърши Александър Николовл

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