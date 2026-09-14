Прокуратурата проверява дали има нарушения при строежа на ресторант на плаж „Аркутино"
Проверка на екоинспекцията в Бургас установява, че при строителството са засегнати част от защитени сиви дюни
Прокуратурата е започнала проверка дали се унищожават защитени дюни край Аркутино.
На мястото на стар ресторант е изградена нова сграда, а районът е заграден с ограда с надпис „Частна собственост“, предава БТВ.
Мястото е добре познато на хората, които от години избират дивия плаж край Аркутино.
Имотът изглежда луксозен, а цялата площ със защитените дюни е обградена с ограда, на която пише „Частна собственост“.
Проверка на екоинспекцията в Бургас установява, че при строителството са засегнати част от защитени сиви дюни.
„Сигналът до Окръжната прокуратура е от РИОСВ – Бургас за разкопани дюни в местността Бегликташ – Ропотамо, като прокуратурата е възложила проверка на МВР – Бургас за изясняване на случая. Изискани са всички документи от общината за наличието на тези дюни, както и за установяването на факта по тяхното разкопаване“, казва Христо Колев, прокурор.
Българската фондация „Биоразнообразие“ е получила първия сигнал още миналата година и сезира Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Според природозащитниците казусът не е прецедент за българското Черноморие.