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Прокуратурата проверява дали има нарушения при строежа на ресторант на плаж „Аркутино"

Прокуратурата проверява дали има нарушения при строежа на ресторант на плаж „Аркутино"
БТА

Проверка на екоинспекцията в Бургас установява, че при строителството са засегнати част от защитени сиви дюни

Прокуратурата е започнала проверка дали се унищожават защитени дюни край Аркутино. 

На мястото на стар ресторант е изградена нова сграда, а районът е заграден с ограда с надпис „Частна собственост“, предава БТВ.

Мястото е добре познато на хората, които от години избират дивия плаж край Аркутино.

Имотът изглежда луксозен, а цялата площ със защитените дюни е обградена с ограда, на която пише „Частна собственост“.

Проверка на екоинспекцията в Бургас установява, че при строителството са засегнати част от защитени сиви дюни.

Сигналът до Окръжната прокуратура е от РИОСВ – Бургас за разкопани дюни в местността Бегликташ – Ропотамо, като прокуратурата е възложила проверка на МВР – Бургас за изясняване на случая. Изискани са всички документи от общината за наличието на тези дюни, както и за установяването на факта по тяхното разкопаване“, казва Христо Колев, прокурор.

Българската фондация „Биоразнообразие“ е получила първия сигнал още миналата година и сезира Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Според природозащитниците казусът не е прецедент за българското Черноморие.

 

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