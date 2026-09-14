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„Росатом“: Новите мощности на АЕЦ „Пакш“ ще могат да работят и при ниски води на Дунав

„Росатом“: Новите мощности на АЕЦ „Пакш“ ще могат да работят и при ниски води на Дунав
БТА

През август действащата централа временно е работила с около 10% от капацитета

Новите мощности на унгарската АЕЦ „Пакш“ ще могат да работят и при ниски нива на водата в река Дунав. Това заяви ръководителят на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от „Ройтерс“.

През август действащата централа временно е работила с около 10% от капацитета си заради рекордно ниското ниво на Дунав, причинено от продължителна гореща вълна.

По думите на Лихачов при проектирането на новите мощности са предвидени решения, които ще позволят работата им и при по-ниски водни нива от регистрираните през това лято.

Проектът на стойност 12,5 милиарда евро предвижда разширяване на АЕЦ „Пакш“, чиято мощност е 2 гигавата, с два руски реактора ВВЕР. 

Проектът, възложен на „Росатом“ през 2014 г. без търг, се забавя от години. Унгарският премиер Петер Мадяр призова през август за преоценка на разширяването, включително на плановете за използване на Дунав за охлаждане.

Лихачов заяви, че „Росатом“ е готов да обсъди проекта с унгарските власти, но засега не е получил конкретни предложения за преговори.

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