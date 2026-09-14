ЕС удължи с една седмица санкциите срещу Русия след провал на преговорите за нов срок

Представителите на държавите от Европейския съюз са удължили с една седмица санкциите срещу Русия - до 22 септември, съобщи говорител на ирландското председателство на ЕС, цитиран от Ройтерс.

Решението идва, след като 27-те държави членки не успяха да постигнат необходимото единодушие за стандартното шестмесечно удължаване на санкциите.

Мерките обхващат близо 3000 руски компании и физически лица. Те включват замразяване на активи и забрана за пътуване.

Санкциите трябваше да изтекат утре, но краткото им удължаване ще даде на държавите членки допълнителна седмица за постигане на споразумение.

Режимът на санкции на ЕС срещу Русия изисква единодушното одобрение на всичките 27 държави членки и по принцип се подновява на всеки шест месеца.