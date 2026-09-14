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Любо Ганев: Стоичков надъхва момчетата, радостно е да го виждаме в залата

Любо Ганев: Стоичков надъхва момчетата, радостно е да го виждаме в залата
БТА

Президентът на БФ Волейбол смята, че напрежението около жълтия картон на Александър Николов е обърнало двубоя с Израел

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев призна, че националният тим е започнал прекалено лежерно срещата с Израел, но според него ситуацията с жълтия картон на Александър Николов във втория гейм е променила хода на двубоя.

"Започнахме мача малко лежерно. Във втория гейм показахме, че можем да се борим. Беше важно да запалим феновете, дано те са успели да се насладят максимално. Мачът за нас започна в 20:00 часа, не в 19:00", коментира Ганев.

Той подчерта, че именно напрежението в края на втория гейм е дало необходимия импулс на тима.

"В края на втория гейм това трябваше да се случи. Не можеше да оставим играта да продължи по този начин", добави президентът на федерацията.

След успеха с 3:1 над Израел България вече гледа към последния си мач от груповата фаза срещу Полша.

"Сега се готвим за Полша. Всеки един мач е труден и мотивацията е доста различна. Трябва да играем концентрирано и да си извървим нашия път. Задължени сме да извличаме поука", каза още Ганев.

Според него, ако България иска да стигне до финалната четворка, ще трябва да елиминира силен съперник в директните елиминации.

"До полуфиналите трябва да бием един силен отбор, няма значение дали е Полша или Франция. Трябва да бием някой силен отбор на четвъртфиналите, за да играем финална четворка", заяви той.

Ганев коментира и присъствието на Христо Стоичков в залата.

"Христо Стоичков не пропуска възможност да гледа волейбол. Това е надъхващо и емоционално за момчетата. Радостно е той да вика с отбора в залата", завърши Любомир Ганев.

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