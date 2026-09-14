Лудогорец се справи със Септември и взе трите точки в Разград

Лудогорец победи Септември с 2:1 в последния двубой от деветия кръг на Първа лига.

Домакините започнаха много силно и още след седем секунди Бърнард Текпетей се озова сам срещу Владимир Иванов, но вратарят на Септември спаси. Малко по-късно и Кайо Видал имаше добра възможност, но отново Иванов се намеси.

След около четвърт час Лудогорец стигна до попадение чрез Сон, но голът беше отменен заради игра с ръка на Ивайло Чочев.

Разградчани обаче не чакаха дълго, за да поведат. Текпетей центрира отляво, а Чочев засече с глава и откри резултата за 1:0.

В началото на втората част Кайо Видал отново пропусна добра възможност, след като остана очи в очи с Владимир Иванов, но не успя да го преодолее.

Септември създаде първата си по-сериозна опасност в 54-ата минута, когато Херард Францети стреля към далечния ъгъл, но топката мина покрай вратата.

В 59-ата минута Лудогорец удвои преднината си. Владимир Иванов подаде неточно към Педро Ферейра, Агибу Камара отне топката и без колебание реализира за 2:0.

Гостите все пак върнаха интригата около десет минути преди края. Андре Либерал настигна дълъг пас и още с първото си докосване подаде към Францети, който с удар от дъгата намали на 1:2.

До края Лудогорец имаше възможности да си върне аванса от два гола. Руан Круз пропусна от близка дистанция, а в 86-ата минута Ерик Маркуш разтресе напречната греда.

Ново попадение обаче не падна и Лудогорец затвори мача при 2:1.