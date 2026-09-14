Симао Фрейташ избухна след загубата от Лудогорец: Играхме срещу два отбора

Старши треньорът на Септември Симао Фрейташ бе изключително критичен към съдийството след загубата с 1:2 от Лудогорец.

Португалецът заяви, че неговият отбор е играл не само срещу разградчани, но и срещу съдиите.

"Трудно е, когато трябва да играем срещу два тима. Играхме срещу Лудогорец, но и срещу още един отбор", каза Фрейташ.

След уточняващ въпрос той директно посочи съдийската бригада.

"Да, говоря за съдиите, това е невероятно. Всичко, което правим, е фал. Нищо не мога да кажа, защото ми носи жълт картон. Това, което говоря, ми носи жълт картон. Ние просто искаме честност, а това не е честно", заяви наставникът.

Фрейташ имаше сериозни претенции и към втория гол на Лудогорец.

"Стартирахме зле. Вижте втория гол, мислите ли, че ако е гол срещу Лудогорец, ще бъде зачетен? Много такива фалове се свирят", добави той.

Въпреки поражението треньорът остана доволен от представянето на своите футболисти.

"Много съм горд от играчите. Изиграха силен мач, не започнаха добре първите 10-15 минути. След това балансирахме играта", каза още Фрейташ.

По отношение на бъдещето си той подчерта, че мисли единствено за следващия двубой.

"Моето бъдеще е да се готвим за мача с Ботев Пловдив, другото не е важно. Винаги вярваме, че можем да печелим. Излизаме за три точки, но и мач за мач. Нашият фокус е върху следващия двубой. Продължаваме напред", завърши Симао Фрейташ.