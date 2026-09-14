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Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А

Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А
АП/БТА

Дониел Мален и Николо Пизили донесоха успеха с 2:0 над Торино, а "вълците" вече имат пълен актив от 12 точки

Рома продължава перфектния си старт в Серия А, след като победи Торино с 2:0 като гост и записа четвърти успех в първите си четири мача от сезона.

"Вълците" постепенно наложиха своя ритъм още през първото полувреме, въпреки компактната игра на домакините. Дониел Мален на няколко пъти застраши вратата на Торино, а в 23-ата минута дори прати топката в мрежата след пас на Пауло Дибала, но попадението бе отменено заради засада.

Логичното все пак се случи в 37-ата минута. Джанлука Манчини отне топката в половината на съперника, Дибала изведе Мален, а нидерландецът завърши хладнокръвно за 1:0. Това бе неговият 20-и гол в Серия А от пристигането му през зимата.

След почивката Рома продължи да контролира двубоя. Науел Молина бе близо до красиво попадение с удар от воле, а най-добрата възможност за Торино дойде в 57-ата минута, когато Джовани Симеоне остана сам срещу Миле Свилар, но вратарят на гостите спаси.

В добавеното време Николо Пизили сложи точка на спора с прецизен удар в далечния ъгъл за крайното 2:0.

Така Рома вече има 12 точки от 12 възможни и оглавява класирането в Серия А.

В друг двубой Комо победи Парма с 2:1 и също продължи силното си начало на сезона, като вече има три победи и едно равенство.

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