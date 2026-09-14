ЕК готви "Закон за децата": Социалните мрежи може да станат забранени за самостоятелен достъп под 15 години

Европейската комисия подготвя нови ограничения за достъпа на деца до социални мрежи и други дигитални услуги. Мерките са част от ключов законодателен акт, наречен "Закон за децата", който се очаква да бъде представен в четвъртък.

Според проект на политически документ, с който разполага Блумбърг, ЕК ще поиска от социалните мрежи, онлайн игрите и чатботовете с изкуствен интелект да въведат възрастови ограничения. Целта е най-младите тийнейджъри да не получават свободен достъп до тези услуги, като едновременно с това компаниите ще трябва да въведат допълнителни функции за безопасност срещу злоупотреби и поведение, което може да доведе до пристрастяване.

Проектът предвижда 15 години да бъде минималната възраст за създаване на "самостоятелен акаунт", тоест профил, който се използва без родителски надзор.

Децата между 3 и 13 години ще могат да използват единствено услуги, специално създадени за тях, и то при пълен родителски контрол. За непълнолетните между 13 и 14 години ще бъде възможно създаването на акаунти в масовите платформи, но при значителни ограничения. Сред тях са лимити за времето на използване на услугите и засилен родителски контрол.

Документът, с който разполага Блумбърг, все още е чернова и може да претърпи промени преди официалното си публикуване.

Предложените правила са част от по-широка тенденция в Европа за ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи и други дигитални услуги заради опасения за психичното здраве и безопасността им.

Обединеното кралство и други държави също подготвят ограничения за използването на социални мрежи от деца, следвайки примера на Австралия, която въведе подобни мерки миналата година.

Платформите, които попадат в обхвата на новите правила, ще трябва да проверяват възрастта на всеки потребител, който създава нов акаунт. За целта ще може да бъде използвано официално приложение на ЕС за проверка на възрастта или друг еквивалентен механизъм.

Неспазването на разпоредбите на "Законодателния акт за децата" може да доведе до налагането на глоби.

В черновата, цитирана от Блумбърг, се посочва, че механизмът за прилагане ще бъде изграден по модела на други технологични регулации на ЕС, сред които Законът за цифровите услуги (Digital Services Act) и Законът за изкуствения интелект (AI Act).

Тези регулации предвиждат възможност за сериозни санкции, които могат да бъдат обвързани с общия световен оборот на съответната компания.

Освен глобите платформите ще трябва да плащат и надзорна такса, чрез която да бъде финансирана контролната дейност на Европейската комисия.

На този етап Европейската комисия не е коментирала информацията на Блумбърг.