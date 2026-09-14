Саудитска Арабия е нанесла 54 въздушни удара в Йемен за денонощие

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Йеменските бунтовници хути заявиха, че Саудитска Арабия е нанесла 54 въздушни удара в Йемен през последното денонощие. Информацията е цитирана от Франс прес на фона на продължаващите атаки на хутите срещу йеменските правителствени сили и саудитските им съюзници.
Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че саудитските военновъздушни сили са извършили ударите със самолети F-16 и "Тайфун", излитащи от саудитски бази.
"Престъпните саудитски военновъздушни сили нанесоха 54 удара през последните 24 часа, използвайки самолети Ф-16 и "Тайфун", които излитаха от саудитски бази", каза военният говорител на хутите Яхия Сари.
По думите му са били атакувани райони в Таиз, Лахидж, Ал Джауф, Мариб и Ходейда.
Твърденията за броя и местата на въздушните удари са на хутите и не са независимо потвърдени в предоставения източник.