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Саудитска Арабия е нанесла 54 въздушни удара в Йемен за денонощие

Саудитска Арабия е нанесла 54 въздушни удара в Йемен за денонощие
Снимка: AP/БТА

По данни на йеменските бунтовници саудитските ВВС са използвали изтребители F-16 и "Тайфун" и са атакували пет района

Йеменските бунтовници хути заявиха, че Саудитска Арабия е нанесла 54 въздушни удара в Йемен през последното денонощие. Информацията е цитирана от Франс прес на фона на продължаващите атаки на хутите срещу йеменските правителствени сили и саудитските им съюзници.

Военният говорител на хутите Яхия Сари заяви, че саудитските военновъздушни сили са извършили ударите със самолети F-16 и "Тайфун", излитащи от саудитски бази.

"Престъпните саудитски военновъздушни сили нанесоха 54 удара през последните 24 часа, използвайки самолети Ф-16 и "Тайфун", които излитаха от саудитски бази", каза военният говорител на хутите Яхия Сари.

По думите му са били атакувани райони в Таиз, Лахидж, Ал Джауф, Мариб и Ходейда.

Твърденията за броя и местата на въздушните удари са на хутите и не са независимо потвърдени в предоставения източник.

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