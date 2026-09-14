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Зеленски: Украйна е готова да спре ударите, ако Русия прекрати атаките срещу украинската инфраструктура

Зеленски: Украйна е готова да спре ударите, ако Русия прекрати атаките срещу украинската инфраструктура
Снимка: AP/БТА

Киев иска гаранции от партньорите си, че Москва ще се въздържа от удари по енергетиката, железниците и маршрутите за доставки на храни

Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако получи гаранции от своите партньори, че Москва ще спре атаките срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрутите за доставки на храни. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Изявлението му дойде, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се договорили да прекратят ударите по енергийните обекти на другата страна. Зеленски обаче заяви, че Киев не е убеден, че Москва ще спази подобна договореност.

"Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори", написа Зеленски в Telegram.

Украинският президент настоява евентуалното спиране на ударите да бъде обвързано с конкретни гаранции за действията на Русия.

Междувременно руските атаки срещу украинската железопътна мрежа се засилват с всяка изминала седмица, заяви пред Франс прес ръководителят на държавния железопътен оператор. Коментарът му дойде след удара през почивните дни по влак, който често се използва от дипломати, близо до границата с Полша.

"Започна на практика непрекъсната кампания от удари срещу железопътната инфраструктура", заяви пред Франс прес ръководителят на Украинските железници Олександър Перцовски.

"Интензивността им нараства експоненциално. Всеки месец, всяка седмица като цяло е по-тежка от предходната", добави той.

По думите на Перцовски железопътната инфраструктура е подложена на все по-интензивна руска кампания от удари, което увеличава натиска върху ключовите транспортни маршрути на Украйна.

 

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