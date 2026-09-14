Иван Савов за случая "Петрохан": Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше
По думите му пресконференцията е била "свободен преразказ"
Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше. Това заяви криминалистът Иван Савов пред BG ON AIR", коментирайки пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая "Петрохан-Околчица".
"Някакъв опит да се замажат нещата и индиректно да се обясни, че ще бъде прекратено производството, тъй като извършителят Ивайло Калушев е мъртъв и няма кого да съдят", каза криминалистът.
По думите му пресконференцията е била "свободен преразказ".
Савов подчерта, че нищо не е било изнесено като безспорно доказателство, което да допълва официалните тези на разследващите.
"Обществеността не бе убедена, че нещата са такива, каквито те се опитват да ги представят. Съдебно-медицинските експертизи са абсурдни и смешни. Самите изследвания са правени отгоре-отгоре. Едната експертиза е от 3 страници, това е безобразие. Това ще го разбере всеки колега, който е бил вещо лице и са анализирали съдебно-медицински изследвания", обясни той.