Иван Савов за случая "Петрохан": Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше

Очакваше се да има някакво разкритие, но такова нямаше. Това заяви криминалистът Иван Савов пред BG ON AIR", коментирайки пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая "Петрохан-Околчица".

"Някакъв опит да се замажат нещата и индиректно да се обясни, че ще бъде прекратено производството, тъй като извършителят Ивайло Калушев е мъртъв и няма кого да съдят", каза криминалистът.