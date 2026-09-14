Новини
Търси
Подкаст
Политика

Атанас Атанасов: "Петрохан" е активно мероприятие, което цели да отклони вниманието от скандала с Йотова

Атанас Атанасов: "Петрохан" е активно мероприятие, което цели да отклони вниманието от скандала с Йотова
Снимка: БТА

Зам.-председателят на НС определи взривовете в "ЕМКО" като "организирана акция от Изток" и призова Румен Радев да обясни мерките за сигурност

Зам.-председателят на Народното събрание и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Атанас Атанасов коментира в ефира на "Още от деня" изнесените по-рано през деня данни по случая "Петрохан".

Според него случващото се представлява многофункционално активно мероприятие, което има няколко цели. Атанасов постави под въпрос необходимостта именно днес да бъдат представени новите данни по случая.

"Нищо. Да се възползвам от заглавието на един филм от миналото "Империята отвръща на удара". Бяха оповестени конкретни данни за дейността на г-жа Йотова като вицепрезидент за помилване на наркотрафиканти и беше намерена удобна тема, която да отклони общественото внимание от този скандал", заяви той.

"Разследването не е приключило, експертизите не са направени и днес имаше само спекулации и внушения. Целта на този ход е да се отклони общественото внимание, защото има избори".

Атанасов заяви, че според него няма причина да бъде дадена тази пресконференция, като посочи, че паралелно с темата за "Петрохан" е останал на заден план и фактът, че ГЕРБ няма да издигне собствен кандидат за президент.

По думите му не трябва да се допуска струпване на "червена власт", тъй като президентът трябва да изпълнява ролята на коректив на парламентарната власт.

"Защото тази червена власт, която има връзки на Изток представлява риск за националната сигурност".

Атанасов коментира и предстоящата президентска надпревара. Той акцентира върху, според него, сериозния дефицит в българските служби за сигурност, който е станал видим след взривовете в "ЕМКО".

От парламентарната група на "Демократична България" настояват за изслушване на премиера заради инцидента.

Атанасов призова Румен Радев да присъства в Народното събрание в четвъртък и да обясни какви мерки ще бъдат предприети, за да бъдат гарантирани спокойствието и сигурността на българските граждани и да не се допускат подобни инциденти.

Според него случилото се в "ЕМКО" представлява "организирана акция от Изток".

Още по темата

ЕС засилва фокуса върху Арктика: 12 държави искат по-активна роля срещу руската заплаха

ЕС засилва фокуса върху Арктика: 12 държави искат по-активна роля срещу руската заплаха

„Демократична България“ обяви подкрепа за Гюров и Кандев

„Демократична България“ обяви подкрепа за Гюров и Кандев

ДСБ: Програмата на правителството на Радев е предизборна, а не управленска

ДСБ: Програмата на правителството на Радев е предизборна, а не управленска

Радан Кънев: Андрей Гюров създаде образа на модерния демократичен президент

Радан Кънев: Андрей Гюров създаде образа на модерния демократичен президент

Атанас Атанасов: Концентрацията на власт около Румен Радев е риск за демокрацията

Атанас Атанасов: Концентрацията на власт около Румен Радев е риск за демокрацията

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 2 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 10 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 11 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 13 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 13 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 15 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 22 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 28 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 30 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 32 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 43 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 46 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 50 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 57 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 1 час