Атанас Атанасов: "Петрохан" е активно мероприятие, което цели да отклони вниманието от скандала с Йотова

Зам.-председателят на Народното събрание и депутат от парламентарната група на "Демократична България" Атанас Атанасов коментира в ефира на "Още от деня" изнесените по-рано през деня данни по случая "Петрохан".

Според него случващото се представлява многофункционално активно мероприятие, което има няколко цели. Атанасов постави под въпрос необходимостта именно днес да бъдат представени новите данни по случая.

"Нищо. Да се възползвам от заглавието на един филм от миналото "Империята отвръща на удара". Бяха оповестени конкретни данни за дейността на г-жа Йотова като вицепрезидент за помилване на наркотрафиканти и беше намерена удобна тема, която да отклони общественото внимание от този скандал", заяви той.

"Разследването не е приключило, експертизите не са направени и днес имаше само спекулации и внушения. Целта на този ход е да се отклони общественото внимание, защото има избори".

Атанасов заяви, че според него няма причина да бъде дадена тази пресконференция, като посочи, че паралелно с темата за "Петрохан" е останал на заден план и фактът, че ГЕРБ няма да издигне собствен кандидат за президент.

По думите му не трябва да се допуска струпване на "червена власт", тъй като президентът трябва да изпълнява ролята на коректив на парламентарната власт.

"Защото тази червена власт, която има връзки на Изток представлява риск за националната сигурност".

Атанасов коментира и предстоящата президентска надпревара. Той акцентира върху, според него, сериозния дефицит в българските служби за сигурност, който е станал видим след взривовете в "ЕМКО".

От парламентарната група на "Демократична България" настояват за изслушване на премиера заради инцидента.

Атанасов призова Румен Радев да присъства в Народното събрание в четвъртък и да обясни какви мерки ще бъдат предприети, за да бъдат гарантирани спокойствието и сигурността на българските граждани и да не се допускат подобни инциденти.

Според него случилото се в "ЕМКО" представлява "организирана акция от Изток".