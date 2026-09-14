Социалните партньори обсъдиха промени в Кодекса на труда за защита на родители със срочни договори

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) днес обсъди законопроект за промени в Кодекса на труда (КТ), който бе внесен от Галя Василева и група народни представители от ГЕРБ-СДС. По предложението не бе постигнато съгласие.

Законопроектът предвижда засилване на закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работници и служители, наети по срочни трудови договори, става ясно от мотивите към него, предава БТА.

Предлага се прекратяването на трудовото правоотношение да бъде отложено до изтичането на съответния законоустановен отпуск. След приключването му трудовото правоотношение ще се прекратява по силата на закона.

„Целта е много по-конкретна - майка, която отглежда детето си, да не загуби възможността да получава обезщетение до навършване на двегодишна възраст на детето само защото срочният ѝ трудов договор е изтекъл“, обясни Галя Василева.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) смята предложената промяна за социално справедлива и необходима.

„Въпреки това считаме, че би трябвало да има малко по-широк подход, за да бъде решен проблемът, който се поставя с този законопроект“, заяви вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов.

Според него решението не следва да се търси само в КТ, а и в промяна на Кодекса за социално осигуряване (КСО), тъй като проблемът най-вече е свързан с получаването на обезщетението през втората година на майчинството.

"Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ отчита, че предложението е замислено като допълнителна мярка за разрешаване на демографската криза, но същевременно би създало допълнителни проблеми, включително противопоставяне на работещите в различни форми на заетост", каза вицепрезидентът на синдиката Иоанис Партениотис. Той също посочи, че може да се мисли за промяна в КСО.