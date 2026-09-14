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Трима задържани с наркотици преди дербито на Пловдив

Трима задържани с наркотици преди дербито на Пловдив
БТА

Друг посетител с над 3,5 промила алкохол не бе допуснат до трибуните на стадион „Христо Ботев“

Трима души са били задържани с наркотици преди началото на пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При проверките на контролно-пропускателните пунктове на стадион „Христо Ботев“ служителите на реда открили различни количества марихуана и амфетамин у трима пловдивчани на 33, 44 и 48 години.

По случаите са образувани бързи производства. Притежателите на високорисковите вещества са отведени в ареста на Шесто районно управление, където са задържани за срок до 24 часа.

По време на проверките полицията е отказала достъп до трибуните и на друг 44-годишен посетител, който бил във видимо неадекватно състояние.

Направената проверка показала, че мъжът е под въздействието на алкохол с концентрация над 3,5 промила. Той е криминално проявен и осъждан, като има и предишна регистрация за противообществена проява по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.

За новото нарушение на мъжа е съставен акт по чл. 20, ал. 1, т. 4 и му е наложена глоба в размер на 255 евро.

След края на мача е регистриран още един инцидент. Около 23:30 часа в Шесто районно управление е отведен 34-годишен шофьор, който при преминаване с автомобила си през зоната на спортното събитие влязъл в пререкание с униформени служители, осигуряващи безопасността на движението.

На водача е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

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