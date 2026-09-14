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Криптопечалби за 1,4 млрд. долара принудиха Тръмп да приеме ограничения за себе си

Криптопечалби за 1,4 млрд. долара принудиха Тръмп да приеме ограничения за себе си

Президентът на САЩ направи отстъпки, за да спаси ключов закон за криптовалутите, но спорният текст може да му позволи да запази част от дигиталните си активи

Доналд Тръмп е приел нови етични ограничения върху криптовалутните операции на президента и неговото семейство, след като личните му бизнес интереси се превърнаха в основна пречка пред приемането на мащабен закон за американския пазар на дигитални активи.

Според Associated Press криптопроектите, свързани с Тръмп и семейството му, са му донесли над 1,4 млрд. долара. Сумата предизвика остър спор в Сената дали действащ президент може едновременно да определя държавната политика за криптовалутите и да печели от активи, чиято стойност зависи от същите решения.

За да осигури подкрепа за законопроекта CLARITY Act, Тръмп е одобрил приблизително 80% от компромисно предложение, изготвено от републиканския сенатор Том Тилис и демократа Рубен Галего.

Новите текстове трябва да забранят на президента, съпругата му и други висши длъжностни лица да създават или емитират собствени дигитални активи. Обсъждат се и правила, според които значителните криптовалутни участия ще трябва да бъдат продадени или поставени в сляп доверителен фонд, така че собственикът им да няма пряк контрол върху управлението.

Това обаче не слага край на спора. Критиците предупреждават, че ограниченията може да блокират създаването на нови токени, без непременно да принудят Тръмп да се освободи от вече притежаваните активи. В предишна версия на закона изрично беше записано, че нищо в етичната му част не забранява на президента да държи криптовалути като инвестиция или да предприема официални действия, свързани с регулирането на пазара.

Именно тази вратичка поражда въпроса дали новите правила действително премахват конфликта на интереси, или само създават политическо прикритие, необходимо за прокарването на закона.

Проектът трябва да определи кои американски институции ще контролират пазара на дигитални активи на стойност около 2,3 трилиона долара. Той ще даде и правомощия на главните прокурори на отделните щати да предприемат действия срещу криптоплатформи, които предлагат забранени активи.

Точно това правомощие е било сред най-спорните точки. Част от републиканците се опасяват, че прокурори от щати, управлявани от демократите, могат да го използват срещу бизнесите на Тръмп. Демократите настояват, че без независим контрол Министерството на правосъдието, подчинено на президентската администрация, не може да бъде единственият орган, който следи за нарушения.

Решаващо гласуване в Сената се очаква във вторник. Ако законът бъде блокиран, една от основните причини ще бъде безпрецедентното преплитане между президентската власт и личните криптовалутни интереси на семейство Тръмп.

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