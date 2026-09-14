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Румъния: Русия е общата заплаха за Източния фланг и Арктика

Румъния: Русия е общата заплаха за Източния фланг и Арктика
Снимка: Facebook

Никушор Дан посочи дроновете, кибератаките и саботажите като общи рискове и призова за по-тясно военно и икономическо сътрудничество

Румънският президент Никушор Дан заяви, че страните от Източния фланг на НАТО и държавите от Арктическия регион са изправени пред обща заплаха, която според него идва от Русия. Той направи изявлението преди началото на срещата на върха ЕС-Арктика във Финландия, която беше предавана на живо онлайн.

Като основни рискове за двата региона Дан посочи атаките с дронове, действията срещу критична инфраструктура, кибератаките и саботажите.

"Затова трябва да разполагаме с подобни средства за възпиране и готовност. Ето защо сме тук", обясни държавният глава.

Дан подчерта, че Румъния има опит в Черноморския регион, който може да бъде полезен както за страните от Източния фланг, така и за държавите, граничещи с Арктика.

Румънският президент отбеляза, че страната му е част от "Хелзинкския формат" и ще бъде домакин на следващата среща на върха, планирана за началото на следващата година.

По думите му Румъния разполага с експертиза в разминирането, събирането на разузнавателна информация и защитата на подводната инфраструктура.

"Важно е да споделим този опит с държавите от Източния фланг и с нациите, граничещи с Арктика", сподели той.

Дан засегна и потенциала за икономическо сътрудничество между Румъния и държавите от Арктическия регион. Той посочи опита на страната си в сектора на полезните изкопаеми, както и сътрудничеството между румънските и финландските геоложки институти.

"Разполагаме и с експертиза в корабостроенето. Следователно това представлява добра рамка за сътрудничество с цел привличане на инвестиции към Източния фланг и Арктическия регион", добави Никушор Дан.

По-рано през деня румънският президент посети военновъздушната база в Рованиеми, като беше облечен в камуфлажни дрехи.

Дан акцентира върху сходството между развитието на финландските и румънските военновъздушни сили, включително прехода от F-16 към F-35.

"Рованиеми и румънските авиобази се намират в двата противоположни края на един и същ фланг, но пътищата ни се пресичат. Тази база ще бъде първата във Финландия, която ще въведе в експлоатация самолети F-35. Румъния следва същия курс, като през следващите години ще премине от F-16 към F-35. Имаме много какво да научим един от друг - от подготовката на пилотите и инфраструктурата на авиобазите до техническото обслужване и промишленото производство. Румъния се стреми да задълбочи това сътрудничество. Въздушната мощ е един от най-ярките изрази на европейската и съюзническата солидарност, простираща се от Арктика до Черно море", написа държавният глава на Румъния в официалния си профил във Facebook.

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