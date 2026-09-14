България обърна Израел и записа трета победа на ЕвроВолей

България постигна трета победа на Европейското първенство по волейбол за мъже в София, след като обърна Израел с 3:1 гейма. Националите на Джанлоренцо Бленджини загубиха първата част с 23:25, но след това спечелиха последователно с 25:22, 25:15 и 25:20.

Това бе четвърти мач за световните вицешампиони на турнира. Преди срещата с Израел България имаше победи над Република Северна Македония и Португалия и поражение от Украйна.

Бленджини започна със Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов и либерото Жасмин Величков.

България стартира добре и поведе с 8:6 след ас на Аспарух Аспарухов, но Израел постепенно изравни играта и обърна до 13:12. Гостите задържаха преднината си в решителните моменти и стигнаха до два геймбола при 24:22. Българите спасиха първия, но Израел затвори частта с 25:23.

Във втория гейм националите вдигнаха темпото и поведоха с 5:1 след ас на Александър Николов. Израел отново успя да се върне, а напрежението се покачи след спорна ситуация и видео чалъндж, при който точка беше присъдена на гостите. Александър Николов получи и жълт картон, докато публиката дълго освиркваше решението.

България обаче запази концентрация. При 22:20 дойде важна блокада, последвана от ас на Алекс Николов, а Александър Николов сложи край на гейма за 25:22.

Третата част премина под пълния контрол на "лъвовете". България поведе с 6:2, след това увеличи аванса си до 10:4, а при 18:10 вече ясно диктуваше развитието на гейма. Контраатака на Алекс Грозданов направи 23:14, Бърдаров донесе геймбол, а Симеон Николов оформи убедителното 25:15.

В четвъртия гейм България не позволи на Израел да се върне в двубоя и затвори срещата с 25:20.

Така националите записаха трети успех от четири мача в груповата фаза и продължиха силното си представяне пред родна публика.