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Джеймс Милнър се завърна в Ливърпул с нова роля

Джеймс Милнър се завърна в Ливърпул с нова роля
АП/БТА

Бившият вицекапитан на мърсисайдци ще помага в подготовката на младите футболисти от академията

Джеймс Милнър се завърна временно в Ливърпул, този път в различна роля. Бившият английски национал ще помага в подготовката на младите таланти от академията на клуба.

40-годишният Милнър прекрати състезателната си кариера това лято след 24 години във Висшата лига и вече работи за придобиването на треньорски лиценз "UEFA Pro".

В рамките на този процес той е бил поканен от директора на академията Алекс Ингълторп да се включи в тренировките на по-младите възрастови групи.

Споразумението е неформално и Милнър няма да отговаря за конкретен отбор, а ще подпомага настоящия треньорски щаб и ще предава своя опит на младите футболисти.

Милнър игра за Ливърпул между 2015 и 2023 година, като записа 332 мача във всички турнири и беше вицекапитан на отбора.

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