Китайски електрически камиони с 1000 конски сили тръгват из Европа

Китайският производител на електрически превозни средства BYD представи първия си тежкотоварен камион, предназначен за европейския пазар, по време на изложението IAA Transportation в Хановер, Германия. Моделът ETT 44 развива мощност до 1000 конски сили и се очаква да започне движение по европейските пътища през 2027 г.

BYD планира в дългосрочен план да произвежда всичките си търговски превозни средства в Европа, което ще позволи на компанията да разшири присъствието си на пазара и да ограничи ефекта от вносните мита.

Влекачът ETT 44 е предназначен за композиции с общо тегло до 44 тона. Той разполага с батерия с капацитет 651 киловатчаса и 851-волтова архитектура, като с едно зареждане може да измине до 600 км.

При стандартна зарядна станция батерията може да бъде заредена от 20 до 80% за около час. Със собствената мегаватова система на BYD времето за зареждане се съкращава до около 20 минути при мощност от 1,5 мегавата.

"Вече приложихме тази технология при леките автомобили. Днес я пренасяме към търговските превозни средства, започвайки с нашите камиони. По-малко време за зареждане, повече време на пътя", заяви изпълнителният вицепрезидент на компанията Стела Ли.

Компанията планира да предлага на транспортните оператори цялостен пакет от услуги. Той ще включва финансиране, инфраструктура за соларни зарядни станции и специализирани сервизни мрежи.

Разширяването на производството в Европа е и стратегически ход на BYD за ограничаване на влиянието на европейските вносни мита върху китайските електрически превозни средства.

Традиционните европейски производители вече настояват пред Европейския съюз за въвеждането на наказателни налози върху китайските електрически камиони, подобни на тези, които се прилагат при леките автомобили.

"Не харесваме тези мита, защото те не носят полза на никого, но трябва да се справяме с тях. След като преместим цялото производство на място, всичко ще е наред. Ставаме европейска компания", коментира Ли пред специализираните издания.

По предварителни оценки китайските производители могат да предложат електрически влекачи на цени до 30% по-ниски от средната европейска цена от около 320 000 евро.

Експерти посочват още, че китайските компании имат технологично предимство при батериите, което според някои оценки достига около три години спрямо европейските производители.

За да реализира плановете си, BYD разширява значително производственото си присъствие в Унгария. Компанията вече инвестира над 4 млрд. евро в завод за леки автомобили в Сегед, като серийното производство там се очаква да започне през последното тримесечие на 2026 г.

Тежкотоварните превозни средства на BYD ще се сглобяват в съществуващата автобусна база на компанията в Комаром.

Съоръжението беше разширено през лятото на 2025 г. с допълнителни 29 000 кв. м. Очаква се това да утрои производствения му капацитет до над 1000 електрически автобуса и камиона годишно.

Конкуренцията на европейския пазар на електрически тежкотоварни превозни средства също се очаква да се засили. През 2026 г. най-малко шест китайски марки, сред които Farizon и Sinotruk, се очаква да започнат продажби на електрически камиони в Европа.

Това ще увеличи натиска върху утвърдени производители като Volvo и Mercedes-Benz, които са сред лидерите на европейския пазар.