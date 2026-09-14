Една снимка от стара София пази голяма художествена загадка: кой е трябвало да бъде седмият?

Има снимки на стара София, които не просто показват града - те разказват.

Тази е една от тях.

Трамвай №8 минава по ул. "Търговска", пешеходци пресичат улицата, пред магазините са подредени табели и реклами, а фасадите на стария столичен център дават усещането за един вече изчезнал свят.

Но ако се вгледаме внимателно в центъра на кадъра, фотографията изведнъж се превръща в исторически документ.

На фасадата се чете "ИЗЛОЖБА".

И този надпис ни отвежда към едно от най-интересните художествени начинания в София от 20-те години на ХХ век - "Галерия на 6-те".

Шестима художници и една нова идея

Историята започва в края на 1926 г., когато Никола Танев прави самостоятелна изложба в Букурещ.

Там художникът е впечатлен от начина, по който са организирани изложбените пространства, и решава да опита нещо подобно и в София.

Танев привлича своите приятели Борис Денев, Иван Лазаров, Иван Пенков, Сирак Скитник и Дечко Узунов.

Така се оформя знаменитата шесторка.

На 6 февруари 1927 г. на ул. "Търговска" №2 отваря врати "Галерия на 6-те". Първата изложба е на шестимата основатели.

Идеята е смела за времето си - да има пространство, в което художниците сами да показват изкуството си и да представят пред публиката както живопис и скулптура, така и графика и приложни изкуства.

Галерията бързо се превръща в значимо място от художествения живот на столицата.

А защо "6", ако има още едно име?

Тук историята става още по-интересна.

Сред художниците, свързани с галерията, се появява името на Иван Милев.

Милев обаче не е част от шестимата основатели. Причината е трагична – той умира през януари 1927 г., само дни преди откриването на "Галерия на 6-те".

И все пак неговото присъствие сякаш остава в самото начало на историята.

Според публикация в портал "Култура" при откриването на галерията през февруари 1927 г. са показани и няколко творби на вече покойния Иван Милев.

Друг изследователски източник също посочва, че сред изложбите на галерията е представяно творчеството на Иван Милев посмъртно.

Това е важна следа.

Но трябва да направим едно важно уточнение: не открих надежден първичен източник, който категорично да казва, че Иван Милев е бил официално предвиден като "седмия" член на групата. Затова не бих представил това като установен факт.

По-скоро можем да кажем, че Иван Милев е най-силният кандидат за човека, който днес стои зад загадката за "седмия", но твърдението изисква още архивно доказване.

Милев - художникът, който си отива твърде рано

Иван Милев е една от най-ярките фигури на българския модернизъм.

Той е сред художниците, свързвани с кръга около "Родно изкуство", в който участват и Танев, Денев, Лазаров, Скитник, Пенков и Узунов.

Смъртта му на 25 януари 1927 г. идва само няколко дни преди откриването на "Галерия на 6-те".

И именно тук съдбата прави историята почти символична.

На 6 февруари, когато шестимата откриват новото си пространство на "Търговска" №2, Милев вече не е сред живите, но негови произведения присъстват в художествения живот на галерията.

Това не доказва, че е бил замислян като седми член.

Но показва колко близо е бил до този артистичен кръг и колко естествено е било неговото творчество да бъде представено именно там.

А снимката?

И точно тук старата фотография получава нов смисъл.

На нея виждаме не просто трамвай, магазини и минувачи.

Виждаме една София, в която изкуството е било част от ежедневието на улицата.

Някъде между рекламите и витрините е поставен надписът "ИЗЛОЖБА".

Той ни връща към времето, когато ул. "Търговска" е била едно от оживените пространства на столицата, а на №2 шестима художници са направили опит да променят начина, по който София среща изкуството.

Днес улицата вече не съществува в онзи си вид. Тя е заличена при последвалите преустройства на центъра и изграждането на Партийния дом. Но фотографията е запазила един миг.

И дори повече от това - тя е запазила следа от художествената история на София.

Кой е бил седмият?

Официалната история е категорична за шестимата:

Никола Танев

Борис Денев

Иван Лазаров

Иван Пенков

Сирак Скитник

Дечко Узунов.

Но около тях остава една интригуваща сянка.

Иван Милев.

Художникът, който умира броени дни преди откриването.

Художникът, чиито творби са показани в галерията.

Художникът, който принадлежи към същия художествен кръг.

Дали именно той е трябвало да бъде седмият?

Засега историята не позволява да кажем това със 100% сигурност.

Но старата снимка ни дава прекрасен повод да зададем въпроса отново.

И може би някъде в архивите на София - в стара кореспонденция, вестник от януари 1927 г. или непубликувани спомени на самите художници - се крие окончателният отговор.

А дотогава една стара снимка от "Търговска" ни напомня нещо много важно:

понякога най-ценният исторически документ не е в музейна витрина. Понякога просто виси като надпис над една стара софийска улица.