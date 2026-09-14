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Филмът „Мечтаното приключение“ - българското предложение за „Оскар“ за най-добър международен филм

Филмът „Мечтаното приключение“ - българското предложение за „Оскар“ за най-добър международен филм
Национален филмов център

„Мечтаното приключение“ е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия.

Филмът „Мечтаното приключение“ (The Dreamed Adventure) на режисьора Валеска Гризебах е българското предложение в категорията за най-добър международен игрален филм за 99-ите награди „Оскар“, съобщиха от Националния филмов център (НФЦ).

Решението е взето от петчленна комисия с председател Мира Сталева – продуцент и фестивален организатор, и членове Савина Петкова – кинокритик, Юлиан Костов – киноактьор, Павел Г. Веснаков – режисьор, и Калин Калинов – продуцент.

„Мечтаното приключение“ е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Световната му премиера се състоя на фестивала в Кан тази година, където спечели Наградата на журито, а след това стана част и от селекциите на множество престижни световни фестивали, сред които тези в Торонто, Сидни, Ню Йорк, Лондон, Сараево и др., уточняват от НФЦ, с чиято подкрепа е заснета лентата. „Мечтаното приключение“ участва и в Международния филмов фестивал във Ванкувър, който ще се проведе от 1 до 11 октомври.

Филмът ни отвежда в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща със Саид – стар познат, чиято кола е открадната. Опитът ѝ да му помогне я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки, която постепенно разкрива тъмните страни на града. Докато се изправя срещу призраците на миналото, Веска е принудена да търси истината не само за мястото, в което живее, но и за собствените си преживявания, отбелязва БТА.

„Мечтаното приключение“ е резултат от продължителна работа на режисьорката в България. В продължение на повече от пет години Гризебах изследва района на Свиленград, среща се с местни хора, социолози, историци и други представители на региона. Личните истории на български жени, преживели промените след 1989 г., се превръщат във важен източник за изграждането на персонажите и сюжета на филма. Валеска Гризебах работи единствено с непрофесионални актьори, като кастингът продължава повече от година и включва мащабен процес на street casting в България. Филмът е изцяло заснет в България, а действието му се развива сред български персонажи и на български език, допълват от Националния филмов център.

„Мечтаното приключение“ е вторият игрален филм на Валеска Гризебах, заснет в България, след „Уестърн“ (2017). В настоящия филм връзката на режисьорката с България е изведена още по-далеч – не само като място на действието, а като основа на историята, героите и творческия процес.

Във филма участват Яна Радева, Сюлейман Алилов Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова и Тиана Георгиева.

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