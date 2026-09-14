Зеленски отстрани главния прокурор на Украйна на фона на конфликт с антикорупционните органи

Украинският президент Володимир Зеленски е отстранил от поста главния прокурор на страната Руслан Кравченко, съобщи Укринформ, позовавайки се на указ, публикуван на сайта на украинското президентство.

Кравченко подаде оставката си на 7 септември. По-рано днес той съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу директора на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семен Кривонос.

Това се случва на фона на напрежение между прокуратурата и антикорупционните институции, които участват в разследвания срещу представители на Главната прокуратура.

Кравченко обвини Кривонос във фалшифициране на официални документи с цел получаване на "неправомерна облага в особено големи размери". Според него директорът на НАБУ е извършил и фиктивно осиновяване, за да "избегне юридическа отговорност пред съда".

НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) отхвърлиха твърденията и определиха изявлението на Кравченко като поредна стъпка в "системна атака срещу независимите антикорупционни органи".

Двете институции посочиха, че срещу Кривонос не е повдигнато официално обвинение.

По-рано Зеленски призова Върховната рада незабавно да приеме оставката на Кравченко като главен прокурор. Украинският парламент трябва да гласува оставката му утре, а днес парламентарната Комисия по правоприлагане препоръча той да бъде освободен.

Случаят с Кравченко се развива на фона на разследване на НАБУ и САПО, започнало с операция "Картаген".

На 4 септември двете антикорупционни институции обявиха, че са разкрили престъпна организация, която системно е събирала подкупи от нелегални кол центрове и е изпирала получените средства.

Според разследващите организацията е била създадена в средата на миналата година от служител в канцеларията на главния прокурор, като в нея са участвали прокурори и техни близки сътрудници.

На 6 септември Кравченко публикува изявление, в което отрече да е участвал в прикриването на незаконните кол центрове. Той съобщи също, че е отстранил служителя на Главната прокуратура, за когото се твърди, че е участвал в организацията.