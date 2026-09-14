Марк Рюте: Ударът по пътнически влак в Украйна показва отчаянието на Путин

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи руския удар по пътнически влак в Украйна като знак за отчаянието на руския президент Владимир Путин. Той коментира атаката пред медиите в Брюксел.

"Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши", добави Рюте. По думите му отговорът на НАТО трябва да бъде увеличаване на подкрепата за Украйна, така че страната да може да се самоотбранява.

Рюте заяви, че Русия продължава военното си нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно. Той отбеляза, че руските удари са опасни и засягат гражданска инфраструктура в близост до границите на НАТО.

Генералният секретар на Алианса подчерта, че НАТО остава решено да се придържа към принципа на съвместната отбрана.

"Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя", обобщи Рюте.

Според него вчерашните руски удари показват, че Москва става все по-безотговорна и цели да всее страх.

"Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия", коментира генералният секретар на НАТО.