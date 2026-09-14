Новини
Търси
Подкаст
Свят

Марк Рюте: Ударът по пътнически влак в Украйна показва отчаянието на Путин

Марк Рюте: Ударът по пътнически влак в Украйна показва отчаянието на Путин
Снимка: AP/БТА

Генералният секретар на НАТО заяви, че Русия се опитва да всее страх и да подкопае единството на съюзниците, но няма да успее

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи руския удар по пътнически влак в Украйна като знак за отчаянието на руския президент Владимир Путин. Той коментира атаката пред медиите в Брюксел.

"Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши", добави Рюте. По думите му отговорът на НАТО трябва да бъде увеличаване на подкрепата за Украйна, така че страната да може да се самоотбранява.

Рюте заяви, че Русия продължава военното си нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно. Той отбеляза, че руските удари са опасни и засягат гражданска инфраструктура в близост до границите на НАТО.

Генералният секретар на Алианса подчерта, че НАТО остава решено да се придържа към принципа на съвместната отбрана.

"Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя", обобщи Рюте.

Според него вчерашните руски удари показват, че Москва става все по-безотговорна и цели да всее страх.

"Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия", коментира генералният секретар на НАТО.

Още по темата

Марк Рюте: Съюзниците на Украйна нямат друг избор, освен да увеличат подкрепата си

Марк Рюте: Съюзниците на Украйна нямат друг избор, освен да увеличат подкрепата си

Вучич към Рюте: Спрете преследването на сърбите в Косово

Вучич към Рюте: Спрете преследването на сърбите в Косово

Зеленски и Рюте в разговор за осигуряване на ракети за ПВО

Зеленски и Рюте в разговор за осигуряване на ракети за ПВО

Марк Рюте: Тръмп е изравнил разходите за отбрана между Европа и САЩ

Марк Рюте: Тръмп е изравнил разходите за отбрана между Европа и САЩ

Рюте: НАТО ще инвестира десетки милиарди в технологии срещу дронове

Рюте: НАТО ще инвестира десетки милиарди в технологии срещу дронове

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Преди 3 минути
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 5 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 25 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 25 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 27 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 38 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 48 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 50 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 51 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 54 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 1 час
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час