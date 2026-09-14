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Едното от момичетата, задържани за убийството на Кузев, отново поиска да излезе от ареста

Едното от момичетата, задържани за убийството на Кузев, отново поиска да излезе от ареста
БТА

Пловдивският окръжен съд обаче отказа да измени най-тежката мярка за неотклонение

Едното от момичетата, задържани за убийството на Георги Кузев в Пловдив, отново поиска да излезе от ареста.

Пловдивският окръжен съд обаче отказа да измени най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на момичето.

След като на 13 август апелативните магистрати потвърдиха решението за ареста ѝ, днес девойката отново е поискала да я пуснат на свобода, но искането е останало без уважение, съобщиха от съда, предава "24 часа".

Момичето, заедно с останалите 7 тийнейджъри, задържани по случая, е обвинено в това, че на 4 август умишлено е умъртвило 37-годишния Кузев, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Окръжният съд прие, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемата към престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност, както и счете, че липсва опасност от укриване, но има риск от извършване на престъпление, ако момичето бъде пуснато на свобода.

С оглед непълнолетието на обвиняемата съдът даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психологопсихиатрична експертиза както на нея, така и на всички останали обвиняеми по делото. Също така трябва да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, гарантирайки правото му на образование.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив на 24
септември.

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