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Евтим Милошев към студентите в УАСГ: Успехът не идва от силните думи, а от ежедневната работа

Евтим Милошев към студентите в УАСГ: Успехът не идва от силните думи, а от ежедневната работа
Снимка: БТА

Министърът на културата и възпитаник на университета подчерта ролята на архитектите и инженерите за създаването на средата, в която живее културата

Министърът на културата Евтим Милошев откри академичната 2026/2027 година в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Като възпитаник на университета той определи завръщането си в него като силно емоционално преживяване.

"За мен всяко идване в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), като възпитаник на университета, е силно вълнуващо и ярко, защото УАСГ остави много сериозна диря в моя живот." Това каза министърът на културата на церемонията по откриването на академичната година в аула "Максима" на УАСГ.

По думите му времето в университета и общуването с преподаватели и студенти са го научили на отговорност и подготовка за житейските предизвикателства.

"Това е ежедневна работа в лекциите, в упражненията, в общуването помежду ви и с вашите преподаватели. Тази академична среда задава стандартите", обърна се Милошев към студентите.

Министърът подчерта, че успехът е резултат от постоянна работа, а не от силни думи.

Той посочи, че професиите, за които УАСГ подготвя студентите, са пряко свързани с културната среда на България. Според него архитектите и инженерите създават пространствата, в които културата се развива и съществува.

Театрите, музеите, читалищата, площадите, паметниците и залите са сред примерите за пространства, чието създаване започва с работата, визията и отговорността на специалистите.

Милошев отбеляза, че изкуственият интелект трудно би могъл да замени човешкия фактор в създаването на тази среда.

Министърът призова студентите да запазят любопитството си, да не се страхуват от грешките и да търсят собствен път и индивидуален почерк.

Той посочи, че Министерството на културата работи за устойчива среда за развитие на културното наследство, архитектурата и творческите индустрии.

"Вашият труд е част от тази среда и вие сте хората, които ще я изграждате", каза Евтим Милошев.

Министърът благодари на преподавателите и ръководството на УАСГ за тяхната работа.

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