Димитър Ганев за "Таралеж": Цените и сметките може да изкарат хората на протест след Нова година

„Кампанията за президентските избори вече започна. Това се вижда и от последните политически развития и острите престрелки, включително между основните политически играчи".

Това заяви пред „Таралеж“ политологът Димитър Ганев от „Тренд“, коментирайки предстоящия президентски вот. По думите му основните претенденти вече започват да се очертават, особено след решението на ГЕРБ да не участва със собствен кандидат. Според него е напълно логично Илияна Йотова да бъде определяна като фаворит на този етап, "защото тя има подкрепата на една от най-големите политически сили в страната и е сред политиците с висока обществена разпознаваемост и рейтинг".

„Ако погледнем назад, до балотаж достигат основно кандидати, които са подкрепени от големи политически партии“.

Ганев открои като ключов фактор за изборите поведението на избирателите на ГЕРБ. Според него е възможно част от електората на партията да се демобилизира заради липсата на собствен кандидат и да избере да не участва в президентския вот.

"Именно активността на тези избиратели може да се окаже един от факторите, които ще повлияят върху крайния резултат от изборите".

Според Ганев решението на ГЕРБ да не участва със собствен кандидат на президентските избори е безпрецедентен и рисков ход, но партията е била изправена пред три лоши варианта – да подкрепи кандидата на ПП-ДБ, да не участва или да издигне собствен кандидат с риск да остане трета.

„Изглежда Борисов е предпочел да играе пас, вместо да показва състояние, което можеше да действа още по-демобилизиращо на местните структури една година преди местните избори“.

Ганев е категоричен, че истинският тест за ГЕРБ и „Прогресивна България“ ще бъде местният вот през 2027 година.

„ГЕРБ започна като партия на местната власт. Там, където имаш кмет, винаги имаш добре работеща структура. ГЕРБ без кметове ще бъде една много различна партия“.

Според него президентските избори няма да се решат на първи тур заради очакваната ниска избирателна активност.

"Предварителните сондажи сочат около 2,6–2,8 милиона гласоподаватели, а след отказа на ГЕРБ участието може да падне още".

Ганев не изключва и изненади в кампанията, включително появата на „скрит кандидат“ или събитие тип „черен лебед“, което да размести политическите пластове. Сред възможните фактори той посочи ескалация на войната в Украйна, ново изостряне на конфликта в Близкия изток или сериозен вътрешнополитически скандал.

Според него президентската кампания може да се окаже само началото на много по-голяма политическа битка, чийто истински тест ще дойде на местните избори през 2027 г.

Димитър Ганев коментира и предстоящият във вторник протест срещу кабинета "Радев". Според него - "опасният протест за властта ще е този със социална насоченост“. Според него най-трудният период за правителството може да се окаже януари и февруари.

"Цените и инфлацията продължават да бъдат проблем номер едно за българите – значително преди корупцията. Предстои зима. Сметките са по-високи, минали са празниците, изхарчили сме повече пари, отколкото сме предвидили. Тогава властта трябва да мисли за форма на туширане на социалното напрежение, за да не ескалира“.

Политологът прогнозира "гореща политическа есен".

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