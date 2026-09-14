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Никола Цолов след тежкия уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края на битката

Никола Цолов след тежкия уикенд в Мадрид: Ще давам всичко от себе си до края на битката

Българинът остана без точки в двете състезания, но запази лидерството във Формула 2 със седем точки аванс пред Рафаел Камара

Никола Цолов преживя труден уикенд в Мадрид, където не успя да спечели нито една точка от двете състезания във Формула 2, но въпреки това запази лидерската си позиция в генералното класиране.

В съботния спринт Българския лъв не стигна до финала, след като докосна стената и се завъртя в 20-ия завой, докато се бореше със своя съотборник в Кампос Ноел Леон за четвъртата позиция.

В неделното основно състезание Цолов пресече финалната линия последен, след като имаше сериозен проблем с износването на гумите вследствие на по-ранен контакт с основния си конкурент за титлата Рафаел Камара.

Въпреки двете нули българинът остана начело в шампионата със 177 точки. Камара е втори със 170, което означава, че разликата между двамата е седем точки.

Цолов обаче показа, че не смята да отстъпва в битката за титлата и отправи послание след края на трудния уикенд.

"Научаваш, че можеш да даваш най-доброто от себе си дори когато е трудно, когато си изморен и може би те боли малко. Чувството да покажеш кураж, е хубаво. Ще давам всичко от себе си до края на тази битка", написа българският пилот във Фейсбук.

Сезонът във Формула 2 продължава следващата седмица в Баку, където предстои двоен кръг с две квалификации и две дълги състезания.

На този етап календарът предвижда кампанията да завърши с кръговете в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември, макар че провеждането им все още не е напълно сигурно заради обстановката в Близкия изток.

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