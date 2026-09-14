В Ловеч откриха куфари с животински останки

Куфари с животински останки са били открити в изоставена сграда в кв. „Здравец“ в Ловеч, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от граждани в събота. Предстои да се установи какви и колко са животните. По първоначална информация става въпрос за осем куфара, предава БТА.

На място е извършен оглед, образувана е преписка, а материалите по случая са докладвани на прокуратурата.

От Районната прокуратура в Ловеч казаха, че останките са били в напреднал стадий на разложение.

Определен е наблюдаващ прокурор и предстои да бъдат извършени действия по компетентност съобразно неговата преценка, добавиха от прокуратурата.

За случая днес са информирани Община Ловеч, както и Областната дирекция по безопасност на храните, откъдето не дадоха повече подробности.