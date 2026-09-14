Най-важното от света на 14.09.2026-та г.

Лидерите на страните от БРИКС изразиха сериозна загриженост от целенасочените атаки срещу гражданска инфраструктура и ядрени съоръжения, поставени под пълните гаранции на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). В "Декларацията от Делхи", приета в първия ден от двудневната среща на върха на БРИКС в Индия, държавните и правителствените ръководители предупреждават за "растящите рискове от ядрен инцидент и конфликт".

Левоцентристката опозиция в Швеция води с три депутатски места пред управляващия десен блок след парламентарните избори, показват последните данни от преброяването. Блокът, воден от бившия премиер Магдалена Андершон, получава 176 места в 349-членния Риксдаг. Управляващата коалиция на премиера Улф Кристершон засега печели 173 мандата.

Европейската комисия остро осъжда последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително нападението срещу пътнически влак, заяви днес говорител на институцията. Той подчерта, че ЕК възприема възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на Европейския съюз и прави всичко необходимо за подобряване на отбранителните си способности спрямо тези предизвикателства.

Европейският съюз трябва да заеме по-стратегическа и активна позиция в европейската част на Арктика, заявиха 12 държави членки. Лидерите приеха съвместна декларация след среща в северния финландски град Рованиеми, в която призовават ЕС да засили действията си за стабилността, устойчивото развитие и просперитета на Арктика, като едновременно с това защитава собствените си интереси.

Иран заплашва 77 кораба с глоби и конфискация заради нарушения в Ормузкия проток. Иранският орган, който управлява морския трафик в Персийския залив и обработва заявленията за преминаване през Ормузкия проток, публикува обновен списък със 77 плавателни съда, за които твърди, че са нарушили иранските правила за преминаване. Иранските власти предупредиха, че корабите от списъка могат да бъдат подложени на ограничения, включително глоби, задържане или конфискация на имущество. Ако други плавателни съдове започнат да си сътрудничат с тях, те също могат да бъдат добавени към списъка.

Седемдневната плъзгаща се средна стойност на доставките на петрол през Ормузкия пролив, извършвани с ескорт от Военноморските сили на САЩ, продължава да се увеличава и се очаква тенденцията да се запази. Това заяви американският министър на енергетиката Крис Райт.

"Тенденцията при тази седемдневна плъзгаща се средна стойност е възходяща и ще остане такава", заяви Райт. Министърът уточни, че обявеният от него на 1 септември дневен пик от 17 млн. барела всъщност е бил по-висок.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са постигнали договореност да прекратят ударите по енергийните обекти на другата страна. "Украйна се съгласи да не нанася удари по руски енергийни обекти. Русия се съгласи да направи същото! Покачването на цената на дизела в световен мащаб е причинено основно от войната между Русия и Украйна, а не от Иран", написа Тръмп.

Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако получи гаранции от своите партньори, че Москва ще спре атаките срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрутите за доставки на храни. Това заяви президентът Володимир Зеленски. "Войната трябва да бъде прекратена. Стъпка към деескалация по отношение на стратегическата инфраструктура може да бъде първата стъпка към мира. Очакваме конкретика от нашите партньори", написа Зеленски.