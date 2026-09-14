ЦИК: Избирателите ще могат да проверят онлайн или по телефона адреса на избирателната си секция

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. за всички български граждани с избирателни права, съобщиха от ЦИК на страницата си във Фейсбук.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ и чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

От ЦИК напомнят, че избирателите могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес, ако имат регистриран настоящ адрес в друго населено място. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на ГД ГРАО: https://regna.grao.bg/

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция след 13.10.2026 г., информираха от ЦИК.