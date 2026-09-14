Най-важното от спорта на 14.09.2026-та година

България обърна Израел и записа трета победа на ЕвроВолей

България постигна трета победа на Европейското първенство по волейбол за мъже в София, след като обърна Израел с 3:1 гейма. Националите на Джанлоренцо Бленджини загубиха първата част с 23:25, но след това спечелиха последователно с 25:22, 25:15 и 25:20.

Това бе четвърти мач за световните вицешампиони на турнира. Преди срещата с Израел България имаше победи над Република Северна Македония и Португалия и поражение от Украйна.

Бленджини започна със Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов и либерото Жасмин Величков.

Новият стадион на Левски ще е за около 28 000 зрители, строителството започва през юни 2027 година



Новият мажоритарен собственик на Левски Атанас Бостанджиев и архитект Цветан Петров представиха подробности около проекта за новия стадион на "сините", който трябва да започне да се изгражда през юни 2027 година.

"Левски ще има най-модерния стадион и база на Балканите. Той ще вдигне нивото на спорта на европейско ниво, както заслужаваме всички тук", заяви Бостанджиев.

Архитект Цветан Петров уточни, че амбицията е съоръжението да бъде най-модерното в Югоизточна Европа, а капацитетът му ще бъде около 28 000 места с възможност за бъдещо разширяване.

Управленска революция в Левски: Еду Гаспар и трима от Gemcorp влизат в новия борд

Левски направи сериозна промяна в управленската си структура. На тазгодишното Общо събрание на акционерите клубът премина към едностепенен модел на управление със Съвет на директорите, който ще замени досегашните Надзорен и Управителен съвет.

В новия орган влизат досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров, бившият спортен директор на Арсенал Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

От Левски обясниха, че целта на промяната е да бъде постигната по-ясна отчетност, както и по-бързо и ефективно вземане на решения. Новият Съвет ще отговаря както за управлението, така и за стратегическото развитие на клуба.

Манол Иванов пред Таралеж: Сред акционерите на Левски има безпокойство от неизвестността

Председателят на Сдружението на ветераните на Левски Манол Иванов коментира пред ТАРАЛЕЖ най-важните решения от Общото събрание на "сините". Той посочи, че основната промяна е официалната смяна на собствеността и преминаването към едностепенен модел на управление със Съвет на директорите.

"Основното е, всички знаят, че вече има смяна на собствеността. Това е най-важната новина вече официално. Бяха направени промени по устава, бяха направени промени и в управлението на Левски. Няма да бъде двустепенно с Управителен и Надзорен съвет, а само едностепенно със Съвет на директорите", заяви Манол Иванов.

Той обаче призна, че на самото събрание са били поставени и въпроси, които са предизвикали сериозен интерес сред миноритарните акционери.

Рилски спортист отпадна от Шампионската лига след тежка загуба в Самоков

Рилски спортист отпадна още на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА, след като загуби тежко с 80:126 от испанския Рио Бреоган в "Арена СамЕлион" в Самоков.