Българско лице - на корицата на "Cosmopolitan" в Словения

Българско лице е на корицата на "Cosmopolitan" в Словения.

Симона Кръстева е звездата на новата корица на изданието – поредно международно признание за българката, която през годините изгради кариера на пресечната точка между модата, телевизията, журналистиката, изкуството и културата, коментират от агенция IGM.

Фотосесията е реализирана изцяло от български екип. Зад обектива е фотографът Костадин Кръстев, стилист е Стоян Апостолов, гримът е на Георги Русев, а косата – на Цецо Иванов. Моделът носи дрехи от актуалната колекция на Livy, допълнена от бижута Mesmerize, предава БТА.

„Една от онези личности, които трудно могат да бъдат поставени само в една категория – и именно в това се крие нейният чар“ – така словенският "Cosmopolitan" представя българката пред своята аудитория. Изданието поставя специален акцент върху международния ѝ профил и способността ѝ естествено да преминава между различни творчески светове, без да се ограничава само до една професионална роля.

Пътят на Симона Кръстева към модата започва още през 2011 г., когато печели титлата Supermodel of Bulgaria и се превръща в едно от разпознаваемите лица на българската модна сцена. Но модата се оказва само първата спирка в професионалното ѝ развитие.

Следва образование по медии и дигитални комуникации в Regent’s University London, а интересът ѝ към изкуството я отвежда към специализация по модерно изкуство в Christie’s, Лондон, и обучение в областта на арт бизнеса и декоративното изкуство в Sotheby’s, в Ню Йорк. Професионалният ѝ път преминава още през Лондон и Париж, където участва в проекти, свързани с международни медии, галерии и аукционни къщи. За широката публика е позната и от ефира на БНТ, както и като създател и водещ на културното предаване „Арт детектив“. Forbes Bulgaria я включва в селекцията „30 под 30“ в категорията „Култура, изкуство и медии“.

През годините Кръстева посвещава част от времето и публичността си на инициативи, насочени към жени и деца, и участва в проекти на УНИЦЕФ и Women for Women UK. През 2025 г. е водещ на благотворителен търг на Bulgaria Sotheby’s International Realty в подкрепа на УНИЦЕФ (България).