Еди Рама: Европейската мечта е движещата сила на прогреса на Албания и Балканите

"Това, което наистина прави разликата, е мечтата", каза премиерът Еди Рама пред група професори от Световния икономически форум, свързвайки трансформацията на Албания и региона със стремежа за членство в Европейския съюз, предаде АТА.

В отговор на въпрос на монголски професор относно предизвикателствата пред демократичната трансформация и прехода на Албания, премиерът Еди Рама заяви, че страната е претърпяла дълъг период на промяна, докато европейската "мечта" е служила като важен водещ фактор.

"Вярвам, че това, което наистина прави разликата, е мечтата", каза премиерът Еди Рама, посочвайки Афганистан и Ирак като примери, където според него на хората са били предлагани обещания за по-добро бъдеще, които в крайна сметка са останали неизпълнени.

Рама подчерта, че за разлика от тези страни, Албания е имала мечтата за Европейския съюз, която е служила като споделен стремеж за развитие и прогрес. Според премиера страните от региона са преживели трудни преходни периоди, включително граждански, етнически и религиозни конфликти, но днес са на път на развитие, ориентиран към европейска интеграция.

"На хората в Афганистан им беше предложена мечта, но те бяха предадени. В Ирак на хората им беше казано, че са бомбардирани, защото след това ги очаква мечта - но тя така и не се осъществи. Що се отнася до Монголия, не познавам историята ѝ по същия начин, но знам, че никоя от тези страни никога не е имала мечтата за Европейския съюз. Не само Албания, но и други държави в региона са преживели преходи, помрачени от граждански, етнически и религиозни войни, и сега всички са на път на развитие. Но без ЕС като мечта, нещата щяха да бъдат много по-лоши за всички вас", каза Рама.