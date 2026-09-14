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Рилски спортист отпадна от Шампионската лига след тежка загуба в Самоков

Рилски спортист отпадна от Шампионската лига след тежка загуба в Самоков
БТА

Българският шампион отстъпи с 80:126 на Рио Бреоган

Рилски спортист отпадна още на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига на ФИБА, след като загуби тежко с 80:126 от испанския Рио Бреоган в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Гостите поеха инициативата още в началните минути и поведоха с 9:2. Малко по-късно разликата достигна 13 точки при 17:4, а първата четвърт приключи при 25:16 в полза на испанския тим.

Рио Бреоган продължи да увеличава аванса си и през втория период. Христо Бъчков и Алън Арнет имаха добри моменти за самоковци, но на почивката Рилски спортист вече изоставаше с 38:57.

След паузата испанците наложиха пълно превъзходство и не позволиха на домакините да се върнат в мача. Преди последната четвърт резултатът беше 94:56, а до края разликата достигна 48 точки.

Алън Арнет бе най-резултатен за Рилски спортист с 16 точки и 3 борби, а Айзея Ричърдс добави 14 точки и 5 борби.

За Рио Бреоган Франсис Алонсо и Данко Бранкович реализираха по 19 точки, като Бранкович овладя и 7 борби. Доминик Мавра завърши с "дабъл-дабъл" от 16 точки и 13 асистенции.

След отпадането си от квалификациите за Шампионската лига Рилски спортист продължава директно в груповата фаза на ФИБА Къп, където ще участва и Локомотив Пловдив.

За втора поредна година тимът от Самоков приключва участието си още в първия кръг на пресявките, след като през миналия сезон отстъпи на Калев/Крамо.

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