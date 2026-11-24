Полицейският инспектор от Районното управление в Елена, срещу когото се води разследване за незаконни дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси, е задържан за срок до 24 часа. Това потвърдиха официално от Министерството на вътрешните работи.

Припомняме, че по-рано беше съобщено за акция на дирекция "Вътрешна сигурност", при която в жилище, обитавано от служителя, са открити множество огнестрелни оръжия, патрони и инструменти за тяхното производство и ремонт.

От МВР уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство в Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура във Велико Търново за престъпления по член 339, алинеи 1 и 3 от Наказателния кодекс.

Предстоят допълнителни действия по разследването. Към момента няма официална информация дали на задържания служител е повдигнато обвинение.