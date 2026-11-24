Задържането под стража на Благомир Коцев не би трябвало да се разглежда като неоснователно отсъствие от работа, което да доведе до предсрочно прекратяване на кметските му правомощия. Това заяви бившият председател на Народното събрание Ива Митева пред Bulgaria ON AIR.

Според нея решението на Общинската избирателна комисия във Варна повдига сериозни въпроси за политическата намеса в пряко изразената воля на избирателите.

"За пореден път и тук много нагледно виждаме как политиката се намесва дори при един вот, изразен от хората на едни общински избори", коментира Митева.

Тя обясни, че законовото основание за отстраняване на кмет при неоснователно отсъствие от работа за повече от месец съществува от 2009 г., но според нея конкретният случай е различен.

"Тук нямаме самоволно неходене на работа. В случая той е нямал обективни обстоятелства и начин, по който да отиде на работа", посочи бившият председател на парламента.

По думите ѝ по-справедливо би било Общинският съвет да има водеща роля при подобни решения, тъй като кметът е избран пряко от гражданите.

Митева обърна внимание и на различията в съдебната практика. Според нея по-старите решения приемат задържането под стража за уважителна причина за отсъствие, докато по-новата практика поставя по-силен акцент върху формалното спазване на законовите срокове.

Тя уточни, че ако съдът отмени решението на ОИК, Коцев ще може да се върне на кметския пост.

"Вижда се, че има опити за политически натиск от всякакви страни. Нека да докажат наистина негови извършени престъпления. Тогава всеки би приел всяко едно решение", заяви Митева.

Бившият председател на Народното събрание коментира и избора на новия Висш съдебен съвет, за който беше постигнато парламентарно съгласие между "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".

Според нея компромисите са били необходими за събирането на конституционно изискваното мнозинство от 160 гласа.

"Компромиси бяха необходими. Тук компромисът не трябва да се приема като измяна, защото все пак са необходими 160 гласа", подчерта тя.

Митева обаче изрази съмнение, че политическото сътрудничество ще продължи и занапред.

По отношение на намеренията за нови конституционни промени тя предупреди, че подобни действия трябва да се предприемат изключително внимателно.

"Опасявам се отново да не направим разпоредби, които после да кажем, че са глупост. Трябва внимателно да се пипа", заяви Ива Митева.