Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Иран разработва химически оръжия, и обеща да попречи на Техеран да се сдобие с подобни способности.

„Иран е в процес на разработване на химически оръжия“, заяви Кац на брифинг във вторник. „Държавата Израел няма да им позволи да се сдобият с такива възможности“, подчерта той и допусна превантивен удар, преди Ислямската република да достигне т.нар. „зона на имунитет“. Кац уточни, че въпреки спешността на химическата заплаха, ядрената програма на Техеран остава основен приоритет.

Предупреждението идва броени дни след разкритията на американското разузнаване, че Иран изготвя планове за потенциално детониране на радиоактивна „мръсна бомба“ или химическо оръжие във Вашингтон срещу висши служители от администрацията на президента Доналд Тръмп. Според разузнавателните данни планирането включва конкретни цели, макар службите в САЩ да не са единодушни дали Техеран има реален капацитет да осъществи операцията.

От Белия дом успокоиха, че към момента няма достоверна заплаха за американската територия, но засилиха мерките за сигурност в столицата. Президентът Доналд Тръмп заяви, че приема информацията „много сериозно“, и заплаши Иран с безпрецедентно възмездие при удар срещу Вашингтон.

От своя страна Техеран отхвърли обвиненията, определяйки ги като „злонамерена пропагандна кампания“ и „срамна лъжа“, целяща да оправдае продължаването на военните действия. Ирански дипломати напомниха, че самата страна в миналото е била жертва на химически атаки.