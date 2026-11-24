Продължаващите украински атаки срещу нефтопреработвателни съоръжения на руска територия „неизбежно“ ще доведат до отговор от страна на Москва, предупреди руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

На среща с представители на държавните комисии, отговарящи за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност, Путин подчерта, че Украйна не прекратява ударите по руските рафинерии, „въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави“.

„Киевските власти не се вслушват в такива съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило. Искам да отбележа, че ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да знаят това“, заяви руският държавен глава. Той добави, че ескалацията, предприета от противника в началото на юни тази година, не е способна да нанесе критични щети на Русия.

Путин коментира и опитите за ограничаване на износа на руски енергийни суровини към Европа, като посочи, че подобни мерки вече дават видими с невъоръжено око сериозни последици, които удрят преди всичко самите европейци.

От своя страна Киев аргументира ударите по руски петролни рафинерии, тръбопроводи и складове с целта да прекъсне приходите от износ на въглеводороди, с които Кремъл финансира войната си срещу Украйна, започнала през 2022 г.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че „води война срещу цивилното население“. По думите му руските сили вече не се ограничават само до енергийната мрежа, а са разширили списъка си с цели, включвайки водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев.

Напрежението ескалира, след като миналия месец американският президент Доналд Тръмп обяви постигането на незабавно енергийно примирие между Москва и Киев. Впоследствие обаче Зеленски заяви, че Русия нарушава договорката и пренебрегва думите на американския лидер, поради което украинската армия възобнови атаките си срещу руската петролна инфраструктура.