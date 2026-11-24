Путин заплаши Киев с неизбежен отговор заради ударите по руски рафинерии
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че „води война срещу цивилното население“
Продължаващите украински атаки срещу нефтопреработвателни съоръжения на руска територия „неизбежно“ ще доведат до отговор от страна на Москва, предупреди руският президент Владимир Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
На среща с представители на държавните комисии, отговарящи за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност, Путин подчерта, че Украйна не прекратява ударите по руските рафинерии, „въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави“.
„Киевските власти не се вслушват в такива съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило. Искам да отбележа, че ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да знаят това“, заяви руският държавен глава. Той добави, че ескалацията, предприета от противника в началото на юни тази година, не е способна да нанесе критични щети на Русия.
Путин коментира и опитите за ограничаване на износа на руски енергийни суровини към Европа, като посочи, че подобни мерки вече дават видими с невъоръжено око сериозни последици, които удрят преди всичко самите европейци.
От своя страна Киев аргументира ударите по руски петролни рафинерии, тръбопроводи и складове с целта да прекъсне приходите от износ на въглеводороди, с които Кремъл финансира войната си срещу Украйна, започнала през 2022 г.
По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че „води война срещу цивилното население“. По думите му руските сили вече не се ограничават само до енергийната мрежа, а са разширили списъка си с цели, включвайки водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев.
Напрежението ескалира, след като миналия месец американският президент Доналд Тръмп обяви постигането на незабавно енергийно примирие между Москва и Киев. Впоследствие обаче Зеленски заяви, че Русия нарушава договорката и пренебрегва думите на американския лидер, поради което украинската армия възобнови атаките си срещу руската петролна инфраструктура.