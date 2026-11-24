Демократите в американския Конгрес започнаха разследване срещу инвестиционния фонд 1789 Capital, в който съдружник е Доналд Тръмп-младши, съобщава Ройтерс.

Законодателите изпратиха официални писма до редица компании, в които фондът е вложил пари – сред тях платформата за залози Polymarket, производителят на електронни цигари Juul, търговецът на оръжия GrabAGun и индустриалната фирма Hadrian Automation.

Разследването стартира въпреки опитите на президента Доналд Тръмп от миналата седмица да спре проверките срещу администрацията си. Във вторник бъдещият председател на Правната комисия в Камарата на представителите Джейми Раскин публикува писмата, с които изисква от фирмите да предадат цялата си кореспонденция с фонда на президентския син.

Според Раскин фирмата 1789 Capital проявява „поразителен успех“ в това да отгатва кои компании ще получат държавни поръчки или изгодни законови промени. Конгресменът иронично коментира, че Тръмп-младши или е развил „магически ясновидски способности“, или става дума за „нагла конспирация“ за нагласяне на пазарите и държавната политика в полза на семейство Тръмп.

От януари демократите поемат контрола и над двете камари на Конгреса и вече готвят серия от разследвания срещу президента републиканец – от държавни договори и конфликт на интереси до имиграцията и делото „Джефри Епстийн“.

Повечето засегнати компании, както и самият Тръмп-младши, засега мълчат. Единствено от Juul заявиха, че ще съдействат на депутатите, за да покажат усилията си срещу пушенето сред тийнейджъри. Миналата седмица президентът на фонда Омид Малик и Тръмп-младши категорично отрекоха да са нарушавали закона.

Миналия петък Доналд Тръмп издаде заповед, с която се опита да блокира достъпа на Конгреса до информация. Той нареди на фирмите с държавни договори да питат Белия дом, преди да дават данни на депутатите, и да крият поверителните документи. Този ход вероятно ще падне в съда, тъй като Конституцията на САЩ дава на Конгреса правото да контролира властта и да изисква документи с призовки.