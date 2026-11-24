Оценката на Европейската комисия за бюджетната политика на България е "звучен шамар от Брюксел" към правителството. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред журналисти по повод предложението на ЕК за налагане на финансова санкция заради прекомерния бюджетен дефицит.

"Това, което обяснявахме още с бюджета за 2026 г., това, което казахме за бюджет 2027, че е пълна катастрофа, току-що беше потвърдено от Европейската комисия", заяви Василев.

По думите му България е изправена пред възможността да плати глоба в размер на 25 млн. евро заради фискалната политика на кабинета. Той направи паралел с недостигащите средства за възнагражденията на лекарите.

Според Василев същата сума не е била осигурена за увеличение на заплатите в здравеопазването, докато сега държавата рискува да я плати като санкция.

"Това, което виждаме в момента, е, че цялата българска икономика и цялото българско общество страдат заради некомпетентността на това правителство. За съжаление, глобата е най-малкият проблем", коментира той.

Лидерът на ПП предупреди, че ако бюджетът за 2027 г. бъде приет в настоящия му вид, България може да навлезе в рецесия.

Той призова Министерството на финансите и Министерския съвет да изтеглят трите бюджетни закона от дневния ред на Народното събрание за 25 ноември и да ги преработят из основи.

"Те още не са приети на първо четене, могат да бъдат изтеглени от парламента. Да ги изтеглят от програмата на парламента утре, да ги преработят и да внесат компетентен бюджет, който не ощетява българските граждани и не води икономиката към крах", настоя Василев.