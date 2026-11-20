Общините не бива да понасят тежестта на бюджетния дефицит и проблемите с публичните финанси. Това заяви кметът на Монтана и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Златко Живков на брифинг в града.

По думите му преговорите между местната власт и правителството за бюджет 2027 са започнали при изключително ниски нива на предвиденото финансиране за общините.

След интензивни разговори кабинетът е взел предвид част от исканията на местната власт, като е предвидил повече средства за капиталови разходи и е запазил изравнителната субсидия за общините.

Живков подчерта, че преговорите ще продължат и между първото и второто четене на държавния бюджет в Народното събрание. Общините ще настояват за допълнително финансиране на общинската инвестиционна програма, както и за средства, с които да компенсират увеличението на минималната работна заплата.

Кметът на Монтана припомни, че управлява града от 1999 г. и през този период е участвал в бюджетни преговори с 20 правителства и 16 парламента.

Той изрази надежда, че в предстоящите разговори ще бъдат удовлетворени повече от исканията на общините, така че финансовите затруднения на държавата да не се прехвърлят върху местната власт.