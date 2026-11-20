Онлайн офертите за Черен петък често изглеждат по-изгодни, отколкото са в действителност. Зад примамливите намаления понякога се крият цени, които не са по-ниски от обичайните, а в някои случаи дори са по-високи. Има обаче няколко лесни начина потребителите да разпознават подвеждащите промоции, пише Би Би Си.

Всяка година Черният петък привлича милиони купувачи с обещания за големи отстъпки и изгодни покупки. Все повече проучвания обаче показват, че обявените намаления невинаги означават реално спестяване. В някои случаи изчакването на промоционалните кампании може дори да доведе до по-високи разходи.

Европейската комисия, американската организация за икономическа политика Groundwork Collective и британската потребителска организация Which? са установили редица примери за подвеждащи ценови твърдения по време на кампании като Черния петък и Кибер понеделника.

Проучване на Groundwork Collective показва, че близо 30% от проверените 350 оферти в Amazon през 2024 и 2025 г. всъщност не са предлагали намаление. Около 10% от продуктите са били по-скъпи в сравнение с цените им през месеца преди разпродажбата.

От Amazon категорично оспорват резултатите, като заявяват, че изследването се основава на неточни данни и неправилна методология. Компанията твърди, че проверените предложения не са представителни за всички отстъпки в платформата. Оттам посочват още, че са затегнали контрола върху промоциите, така че по време на Черния петък през 2026 г. почти всички оферти да отговарят на най-ниската цена за предходните 30 дни.

Според Елизабет Панкоти, вицепрезидент по политиките, застъпничеството и изследванията в Groundwork Collaborative, обясненията на компанията не премахват съмненията на потребителите.

По думите ѝ, когато даден продукт се рекламира с намаление, то трябва да отразява действително спестяване. Потребителите трябва да могат да разчитат, че обявената отстъпка е реална. Проблемът обаче не се ограничава само до Amazon, а засяга практиките на цялата онлайн търговия.

Как да разпознаем фалшивите намаления?

Проверявайте историята на цените

Безплатни инструменти като Keepa и CamelCamelCamel позволяват да се проследява движението на цените в Amazon. Достатъчно е да въведете името или интернет адреса на продукта, за да видите колко е струвал през предходните месеци. Някои от тези услуги предлагат и разширения за браузъри.

Потребителите трябва да бъдат внимателни и с първоначалните цени, зачеркнати в продуктовите страници на Amazon. Според Панкоти информацията за тях не винаги е надеждна.

Не се доверявайте сляпо на рекламните кампании

Големите търговски платформи публикуват огромен брой предложения, но не всички представляват действително изгодни сделки. Експертите съветват потребителите да не се поддават на изкушението да разглеждат безкрайно промоциите.

По-малките търговци, които предлагат еднакво намаление за всички свои продукти, например 20%, понякога са по-надежден избор. Въпреки това е важно цените да бъдат проверени предварително.

Друг вариант е да се използват препоръките на специализирани потребителски издания като Wirecutter и Consumer Reports на „Ню Йорк Таймс“, които анализират офертите и открояват действително изгодните покупки.

Съсредоточете се върху по-големите покупки

Проверката на всяка отделна оферта отнема време и може да бъде изтощителна. Затова експертите препоръчват усилията да бъдат насочени предимно към по-скъпите покупки, при които евентуалната разлика в цената е значителна.

При евтините продукти потенциалната загуба обикновено е по-малка, докато при техниката и останалите скъпи стоки внимателното сравнение може да спести сериозна сума.

Сравнявайте цените през различни устройства и мрежи

Персонализираното ценообразуване затруднява преценката дали даден потребител получава най-добрата възможна оферта. За да проверите дали цената се променя според начина, по който разглеждате даден сайт, можете да използвате друг браузър или устройство, VPN услуга или да сравните офертата през телефона на друг човек.

Това може да помогне да установите дали виждате различна цена в зависимост от използваната платформа или интернет връзка.

Подайте сигнал при подвеждащи отстъпки

Потребителите не бива да се колебаят да подават жалби, когато установят съмнителни ценови практики.

Според Сет Фротман, старши сътрудник в Центъра за потребителско право и икономическа справедливост към Калифорнийския университет в Бъркли, американското законодателство по принцип не позволява рекламирането на несъществуващи отстъпки.

В Европейския съюз правилата са още по-конкретни – при обявяване на намаление търговците трябва да посочат като предишна цена най-ниската цена, прилагана за съответния продукт през последните 30 дни.

Това дава на потребителите ясна основа да оспорват подвеждащи промоции и да търсят защита на правата си.