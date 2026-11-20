Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че евентуалното участие на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас в бъдещи преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна би обрекло мирните инициативи на провал, предаде Ройтерс.

По-рано този месец Калас заяви, че Москва няма право да определя кой ще представлява Европейския съюз в евентуални преговори. Тя призна, че е наясно с нежеланието на руските власти да я видят на масата за разговори, но подчерта, че изразява общата позиция на 27-те държави членки, а не личното си мнение.

На пресконференция в Москва Захарова определи Калас като неподходящ представител за подобни преговори. В подкрепа на позицията си тя цитира нейни предишни изказвания, които според руската страна показват негативното ѝ отношение към Москва.

Захарова обвини европейския дипломат, че отхвърля възможността за обсъждане на руските опасения в областта на сигурността и че би възпрепятствала всяко споразумение, което отчита интересите на Русия.

„Ако някой в Брюксел проявява интерес към такъв преговарящ с Русия, това само ни показва ясно какви резултати се надяват да постигнат там в диалога с нас – провала на всякакви мирни инициативи от страна на Брюксел“, заяви Захарова, цитирана от ТАСС.

Междувременно руският президент Владимир Путин заяви вчера, че Москва е предложила на европейски представители да посетят руската столица, за да обсъдят позициите си относно мира в Украйна и формата на бъдещите преговори.