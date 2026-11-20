Естония затваря границата си с Русия за най-малко шест месеца
Мярката е пряк отговор на опита за палеж срещу производителя на дронове Threod Systems на 14 ноември
Естония ще затвори граничните си пунктове с Русия за най-малко шест месеца, като мярката влиза в сила от 1 декември. Решението е взето по съображения за сигурност, съобщи правителството в Талин, цитирано от Ройтерс.
По-рано тази седмица естонските власти обявиха намерението си да преустановят работата на всички гранични пунктове с Русия от началото на декември. Повод за решението стана предполагаем палеж на естонска компания от отбранителния сектор, за който Талин обвини Москва.
Първоначално правителството не посочи колко време ще останат затворени пунктовете. Сега стана ясно, че ограничението ще бъде в сила поне шест месеца.
Мярката е пряк отговор на опита за палеж срещу производителя на дронове Threod Systems на 14 ноември, за който естонските власти обвиниха руското военно разузнаване (ГРУ) – твърдение, което Москва отхвърли.
По думите на вътрешния министър Игор Таро, цитиран по местните медии, единствено железопътният пункт в Нарва първоначално ще остане отворен, за да не се спира превозът на стратегически важни суровини. Затварянето на шосейните пунктове (Нарва, Койдула и Лухамаа) обаче ще прекъсне директните автобусни връзки между Талин и руските градове Москва и Санкт Петербург.
Автобусният оператор Ecolines, който поддържа ежедневни курсове от естонската столица до двата руски града, ще бъде принуден да възстанови сумите за вече закупените билети. Председателят на управителния съвет на компанията Елис Ковальов обяви, че предстои цялостна реорганизация на автопарка, персонала и графиците на шофьорите.
Другият основен превозвач по маршрутите към Русия – Lux Express, вече е продал малко над 2000 билета за пътувания от 1 декември нататък. Членът на управителния съвет Ингмар Роос увери, че дружеството не очаква тежки финансови загуби, тъй като отчита риска от пълно затваряне на границата още от 2022 г.
Пренасочването на автобусите през съседна Латвия изисква специални разрешителни. От Lux Express вече изключиха възможността да използват латвийските пунктове, докато от Ecolines допускат този вариант при получаване на необходимите документи.