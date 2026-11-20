Полша съобщи за нарушение на въздушното си пространство от руски обекти, като един от тях вероятно е бил крилата ракета Х-101. Това заяви министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

Той обяви, че Варшава ще поиска от НАТО допълнителна подкрепа за източния фланг на Алианса.

„Ставаме свидетели на поредната провокация от страна на Руската федерация“, заяви Кошиняк-Камиш. Той отбеляза, че в Полша в момента се провеждат учения на „Коалицията на желаещите“.

Полските власти извършват проверки на три места – в Рудник над Санем и Молодич в Подкарпатско воеводство, както и в Нови Липовец в Любелско воеводство. Това съобщи вътрешният министър Марчин Кервински в публикация в социалната мрежа Екс.

Премиерът Доналд Туск заяви, че служители на службите за сигурност работят на място и увери, че към момента няма непосредствена въздушна заплаха.

В Министерството на отбраната е сформиран кризисен щаб, а президентът Карол Навроцки получава информация в реално време за развитието на ситуацията, съобщиха официални представители.

Подобен инцидент беше регистриран и през юли, когато ракета наруши полското въздушно пространство в района на село Тарнава Колония в Любелско воеводство.

Нарушението е регистрирано на фона на масираната руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. По данни на говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат Русия е изстреляла 80 крилати и до 20 балистични ракети, както и около 400 дрона.