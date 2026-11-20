Войната между Русия и Украйна създава все по-сериозни екологични рискове за Черно море, които могат да имат дългосрочни последици за морската екосистема, риболова и туризма. За това предупреди доц. Любомир Кендеров в ефира на БНР.

По думите му военни мини и дронове продължават да достигат до черноморските брегове, а опасността не се ограничава единствено до непосредствените рискове за корабоплаването и хората. Сериозна заплаха представлява и замърсяването с нефтопродукти, тежки метали и други токсични вещества, които могат да попаднат във водата вследствие на военните действия.

„Замърсяването може да е невидимо с тежки метали, батериите на дронове и други, които тровят водата. Черно море се използва като място за интензивен риболов, има аквакултури и ферми за миди. Ако военните действия не престанат, тежките екологични последици за морето ще се усещат с десетилетия“, предупреди доц. Кендеров.

Според него замърсяването може да засегне не само морските организми, но и стопанските дейности, които зависят от състоянието на Черно море. Сред най-уязвимите сектори са риболовът, отглеждането на аквакултури и туристическата индустрия.

Експертът обърна внимание, че част от опасните вещества не могат да бъдат забелязани с просто око, което допълнително усложнява оценката на въздействието им върху морската среда.

Десет поразени кораба, пет от тях са потънали

Доц. Кендеров съобщи, че от началото на военния конфликт в българската изключителна икономическа зона са били поразени десет плавателни съда, като пет от тях са потънали. Според него това има пряко значение за екологичното състояние на Черно море.

„Тази заплаха е реална от началото на конфликта. Десет са поразените плавателни съдове в българската изключителна икономическа зона и пряко значение имат за промяна в екосъстоянието на нашето море. Потъват пет от тези десет ударени плавателни съда. Някои от тях са на повърхността, но се очаква и те да потънат“, обясни той.

По думите му всеки повреден или потънал кораб създава допълнителен риск от замърсяване, особено когато на борда му има горива или други опасни товари.

Кораб с 3400 тона втечнен газ създава опасност от взрив

Като един от най-тревожните случаи доц. Кендеров посочи поразен преди дни кораб, превозвал 3400 тона втечнен газ.

Първоначалната информация е била, че плавателният съд е потънал на голяма дълбочина, далеч от брега. Впоследствие обаче е установено, че той все още се намира на повърхността, което според експерта създава постоянна опасност.

„Един от най-опасните кораби и отпреди няколко дни поразен е корабът, който превозвал този втечнен газ. Сега е обърнат. Този кораб е превозвал 3400 тона втечнен газ. Началните данни бяха, че е потънал в големи дълбочини далече от брега, но го намериха и се оказа, че плава и остава постоянна опасност – от навигационен сблъсък и тежки екологични промени. А и заради втечненото гориво има непосредствена опасност и от взрив“, заяви доц. Кендеров.

Според него ситуацията представлява риск както за безопасността на корабоплаването, така и за морската околна среда.

Последиците могат да се усещат десетилетия

Доц. Кендеров предупреди, че продължаването на военните действия увеличава опасността от натрупване на замърсители в Черно море.

Освен видимите последици от поразени плавателни съдове и плаващи военни обекти, тревога предизвикват и потенциалните дългосрочни ефекти от попадналите във водата токсични вещества.

Според експерта екологичните щети могат да засегнат морските екосистеми и да окажат влияние върху риболова, производството на морски храни и туризма по черноморското крайбрежие.

Той подчерта, че ако военните действия не бъдат прекратени, последиците за Черно море могат да продължат да се усещат в продължение на десетилетия.