Куриозен момент помрачи демонстрацията на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати, проведена вчера на учебния полигон „Сливница“ по повод празника на Сухопътните войски.

По време на показното на служба „Военна полиция“ системата за откриване и прехващане на дронове засече птица вместо реалната цел.

Ситуацията се разигра пред очите на президента Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев, които присъстваха на демонстрацията. Според информация на „24 часа“ обяснението, дадено на място, било, че системата е изключително чувствителна и понякога засича не само безпилотни апарати, но и птици.

Демонстрацията беше организирана от служба „Военна полиция“ съвместно с компанията „Аксон“ и имаше за цел да представи възможностите за откриване, проследяване и неутрализиране на безпилотни летателни системи.

Преди началото ѝ директорът на служба „Военна полиция“ полк. Християн Христов заяви, че се предприемат последователни действия за придобиване и усвояване на съвременни технологии, които да гарантират сигурността на военнослужещите, военните формирования и обектите на въоръжените сили.

Бригаден генерал от запаса Христо Ганецовски обясни, че антидрон защитата включва три основни компонента – сензорна система, система за командване и управление и система за въздействие.

По думите му системата може да подава автоматични сигнали при навлизане на обект в контролирана зона, както и да предоставя информация за насочване на средствата за противодействие.

Така демонстрацията, която трябваше да покаже технологичните възможности на армията за справяне с една от съвременните заплахи за сигурността, привлече внимание и с неочакваната реакция на системата към обикновена птица.