Китай призова Япония да промени позицията си по въпроса за Тайван и да оттегли изявленията, които Пекин определя като погрешни. Призивът беше отправен ден след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън, предаде Франс прес.

„За японската страна неотложната задача е възможно най-скоро да коригира своите погрешни изказвания и действия по въпроса за Тайван“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун по време на редовен брифинг. Той призова Токио да възприеме и „правилно отношение към историческите въпроси“.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп е информирал подробно японския премиер Санае Такаичи за проведените тристранни разговори с китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин, съобщи японската агенция Киодо.

По информация на японското външно министерство двамата са разговаряли по телефона в продължение на 20 минути. Те са потвърдили ангажимента си към американско-японския съюз и към изграждането на свободен и отворен Индо-тихоокеански регион.

Тръмп и Такаичи участваха в срещи, свързани с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, както и във форума на АТИС в Шънджън. В рамките на последния се състоя и първата тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия.

След телефонния разговор с Тръмп японският премиер заяви, че страната ѝ ще продължи да си сътрудничи със САЩ и с държави със сходни позиции за запазването на свободен и отворен международен ред.