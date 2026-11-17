Япония и Южна Корея вдигнаха изтребители по тревога във вторник, след като руски военни самолети приближиха или навлязоха в зони, наблюдавани от техните въоръжени сили. Токио съобщи за нарушаване на суверенното си въздушно пространство, а Сеул засече няколко руски машини в своята идентификационна зона за противовъздушна отбрана.

По-рано във вторник Тайван също съобщи за два руски военни самолета в близост до острова, като уточни, че армията е проследила ситуацията и е предприела съответните действия.

Япония протестира срещу нарушаването на въздушното ѝ пространство

Министерството на отбраната на Япония обяви, че два самолета, за които се предполага, че са руски, са навлезли в японското въздушно пространство северозападно от остров Окиношима (префектура Фукуока) малко след 04:00 ч. местно време във вторник (21:00 ч. българско време в понеделник).

Машините са останали в японското въздушно пространство около три минути всяка, което е принудило Силите за самоотбрана на Япония да вдигнат изтребители и да отправят радиопредупреждения.

Главният секретар на японския кабинет Минору Кихара осъди инцидента като сериозно посегателство срещу суверенитета на страната и заплаха за националната сигурност. „Нарушаването на националното ни въздушно пространство от руски самолети е не само грубо посегателство срещу суверенитета ни, но и заплаха за сигурността ни и е напълно неприемливо“, заяви Кихара.

Токио връчи „много остър протест“ на Москва по дипломатически канали и настоя за мерки за предотвратяване на подобни инциденти. По данни на японското военно ведомство последният подобен случай е бил на 23 септември 2024 г. край остров Ребун, северно от Хокайдо.

Отношенията между Токио и Москва се влошиха рязко след задържането на японски журналист в Русия по обвинения в шпионаж, изземването на руските активи на компанията Japan Tobacco и посещението на руския президент Владимир Путин на спорните Курилски острови.

Южна Корея вдигна изтребители заради навлизане в отбранителната ѝ зона

Обединеният комитет на началник-щабовете (ОКНЩ) на Южна Корея съобщи, че рано във вторник няколко руски военни самолета са навлезли без предварително уведомление в Корейската идентификационна зона за противовъздушна отбрана (KADIZ) над Източно море (Японско море).

„Нашите военни засякоха руските самолети преди да навлязат в KADIZ и вдигнаха изтребители на Военновъздушните сили, предприемайки тактически мерки за реакция при всякакви извънредни ситуации“, посочиха от ОКНЩ. По-късно руските машини са напуснали зоната, без да нарушават суверенното въздушно пространство на Южна Корея.

Идентификационната зона за противовъздушна отбрана представлява буферно пространство за разпознаване на приближаващи самолети с цел сигурност и не се счита за суверенно въздушно пространство. Макар международното право да не го изисква изрично, от военните самолети се очаква да подават предварително уведомление преди навлизане в такива зони.

През юни над 10 китайски и руски военни самолета навлязоха в южнокорейската отбранителна зона, което също предизвика реакция от страна на Сеул. Тогава Пекин описа операцията като съвместен „стратегически въздушен патрул“ с Русия за поддържане на регионалния мир и стабилност.

Руски самолети засечени и край Тайван

Министерството на отбраната на Тайван също докладва за два руски военни самолета, засечени близо до острова рано във вторник. Ведомството посочи единствено, че въоръжените сили са наблюдавали машините и са реагирали адекватно, без да дава повече подробности за движението им или за предприетите действия.